Source: Russia Federal Space

#Космическая связь#Экспресс-АМ5#Орбитальные группировки#ИСС Решетнева24.08.2021 17:32

Спутник «Экспресс-АМ5» задействован в восстановлении связи в пострадавших районах Якутии

Спутник «Экспресс-АМ5» оператора «Космическая связь» задействован в восстановлении связи и интернета в пострадавших от пожара районах Якутии. Лесные пожары прошли по 7 млн гектаров в Якутии. Выгорела площадь, сопоставимая с территорией небольшой европейской страны. Пострадали жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, местами нет электричества и пропадает связь.

Чтобы восстановить интернет в селах, а также наладить оперативное оповещение людей, специалисты регионального оператора связи «АрктикТелеком» используют VSAT-станции спутниковой связи и возможности спутника «Экспресс-АМ5» в орбитальной позиции 140° восточной долготы. Благодаря четкой работе инженеров «АрктикТелеком» телевидение, радио и спутниковый интернет в настоящее время уже есть практически во всех пострадавших населенных пунктах.

«Спутник — наиболее надежное средство связи как при устранении последствий катастроф, так и для их предупреждения. Ежегодно в России происходит до 100 чрезвычайных ситуаций с отключением работы наземных сетей. Надежность же спутниковой сети в таких случаях составляет почти 100%. Но чтобы система отлажено работала в чрезвычайных ситуациях, она должна быть частью повседневной жизни людей и конечно — экстренных служб.Когда происходит катастрофа, уже нет времени на настройку оборудования и обучение персонала. В Якутии сети спутниковой связи были созданы в 2005 году и интегрированы в общую инфраструктуру связи региона. И в сегодняшней ситуации с пожарами это играет ключевую роль в оперативном восстановлении связи в республике», — подчеркивает генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин.

Источник: Космическая связь

Космический аппарат «Экспресс-АМ5» изготовлен компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») по заказу ФГУП «Космическая связь». Он предназначен для обеспечения цифрового телевизионного и радиовещания на территорию России, решения задач подвижной президентской и правительственной связи, предоставления пакета мультисервисных услуг.

«Экспресс-АМ5» — первый спутник ИСС, который изготовлен на базе платформы тяжёлого класса «Экспресс-2000». По энергетическим и массовым ресурсам она в несколько раз превосходит платформу предыдущих космических аппаратов серии. Благодаря крупным габаритам «Экспресс-2000» на ней можно разместить больше целевой аппаратуры, что значительно увеличит мощность спутника.

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