Российские паралимпийцы приняли участие в церемонии открытия XVI Паралимпийских летних игр

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 24 августа, в Токио (Япония) состоялась церемония открытия XVI Паралимпийских летних игр. Российская команда вышла на парад спортсменов под 28-м номером. Знаменосцами нашей сборной стали 10-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Вдовин и двукратная чемпионка и трёхкратный бронзовый призёр Паралимпийских игр по лёгкой атлетике спорта слепых Елена Паутова.

XVI Паралимпийские летние игры пройдут с 24 августа по 5 сентября. В соревнованиях примут участие 4400 спортсменов. Будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы завоевали 203 лицензии, они выступят в 19 видах спорта. В состав российской делегации вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Наши спортсмены впервые примут участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. Российские паралимпийцы будут выступать на Играх в Токио под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос» с тремя языками пламени белого, красного и синего цветов. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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