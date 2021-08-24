Source: Russia – Council of the Federation

Необходимо ускорить темпы обеспечения доступности и эффективности платежных услуг с учетом возрастающей роли экосистем и цифровизации, отметил сенатор.

Развитие национальной платежной системы России – общая задача власти, бизнеса и граждан, считает заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области По его словам, российские продавцы должны отдавать приоритет именно отечественной платежной системе при оплате товаров и услуг, в том числе, в онлайн-формате.

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«Тарифы национальной платежной системы и системы быстрых платежей сегодня самые низкие. Продавцы могут показать клиенту стоимость товара, освобожденную от комиссии за транзакцию, и дать ему возможность платить меньше. Это важный шаг к укреплению НПС», — заявил сенатор.

Тарифы национальной платежной системы и системы быстрых платежей сегодня самые низкие

Парламентарий отметил, что за последние несколько лет в России удалось не просто внедрить национальную платежную систему «Мир», но и расширить сеть для приема банковских карт и бесконтактных платежей, обеспечить непрерывную круглосуточную обработку внутрироссийских операций по банковским картам международных платежных систем.

«Для развития экономики страны, совершенствованию благоприятных условий для бизнеса и граждан в рамках Стратегии развития НПС на 2021 –2023 годы предстоит проделать большую работу. В частности, направленную на ускорение темпов обеспечения доступности и эффективности платежных услуг с учетом возрастающей роли экосистем и цифровизации», — отметил Николай Журавлев.

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