Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКЦ Прогресс#некролог24.08.2021 11:09

Памяти Анатолия Алексеевича Чижова

На 88-м году жизни скончался Анатолий Алексеевич Чижов – Герой Социалистического Труда, с 1980 по 1996 гг. — директор завода «Прогресс».

Весь трудовой путь Анатолия Алексеевича – это пример добросовестного служения Отечеству, полной самоотдачи в работе. Под его руководством было освоено производство новых типов космических аппаратов различного назначения. Как директор завода «Прогресс», он сыграл важнейшую роль в одном из самых значимых для страны космических проектов – создании многоразовой космической системы «Энергия – Буран».

За 16 лет, что Анатолий Чижов возглавлял завод, предприятие не только добилось значительных производственных успехов, но и активно развивало социальную сферу. В нелегкой экономической ситуации 1990-х годов Анатолий Алексеевич предпринял все усилия, чтобы сохранить целостность завода. В те годы заложена база для многих сегодняшних достижений РКЦ «Прогресс». Вклад в развитие отечественной космонавтики отмечен званием Героя Социалистического Труда, орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Государственной премией СССР, присвоено звание Заслуженный машиностроитель РСФСР. Анатолий Чижов избирался депутатом Верховного Совета СССР (1989-1991 гг.)

Ветераны РКЦ «Прогресс» тепло вспоминают совместную работу с Анатолием Алексеевичем, помнят его как блестящего организатора ракетно-космического производства и высочайшего профессионала, безгранично преданного своему делу человека. Для многих «прогрессовцев» жизнь Анатолия Алексеевича Чижова стала примером беззаветной преданности делу развития космической отрасли и твердой гражданской позиции. Его уход – большая невосполнимая утрата.

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