О. Епифанова приняла участие в мероприятиях, посвященных столетнему юбилею Республики Коми

Source: Russia – Council of the Federation

Проведена научно-практическая конференция «Республика Коми – территория мира и согласия: история и современность».

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Ольга Епифанова ЕпифановаОльга Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми в ходе поездки в Сыктывкар приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных столетнему юбилею Республики.

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В своем выступлении сенатор отметила, что это регион с огромными природными богатствами, уникальным культурно-историческим наследием и большим потенциалом для экономического и социального развития. «Но главное и истинное достояние – жители Коми, которые своим трудом и талантом вносят огромный вклад в развитие не только своего региона, но и всей нашей страны», — сказала парламентарий.

Ольга Епифанова приняла участие в мероприятиях, посвященных столетнему юбилею Республики Коми

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Ольга Епифанова приняла участие в мероприятиях, посвященных столетнему юбилею Республики Коми

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Ольга Епифанова приняла участие в мероприятиях, посвященных столетнему юбилею Республики Коми

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Ольга Епифанова приняла участие в мероприятиях, посвященных столетнему юбилею Республики Коми

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Ольга Епифанова приняла участие в мероприятиях, посвященных столетнему юбилею Республики Коми

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Ольга Епифанова приняла участие в мероприятиях, посвященных столетнему юбилею Республики Коми

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Ольга Епифанова приняла участие в мероприятиях, посвященных столетнему юбилею Республики Коми

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В рамках юбилейных мероприятий проведена научно-практическая конференция «Республика Коми – территория мира и согласия: история и современность», отметила Ольга Епифанова.

Состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Республики Коми. Их получили 50 лучших представителей разных профессий: врачи, педагоги, работники культуры и искусства, промышленных предприятий, пожарные, а также ветераны и общественники. Прошла церемония гашения почтовой марки, выпущенной в честь 100-летия Республики, и большой гала-концерт.

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