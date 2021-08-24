На сайте Спортинфо.рф создан раздел о российских паралимпийцах – участниках Игр в Токио

Source: Russia Ministry of Sport

На сайте-карте Спортинфо.рф начал работу новый раздел, посвящённый российским паралимпийцам – участникам Игр в Токио. Сайт Спортинфо.рф – уникальный проект, созданный Министерством спорта Российской Федерации в преддверии Игр XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних игр в Токио (Япония).

Болельщики смогут найти на сайте информацию о каждом спортсмене нашей паралимпийской сборной. На интерактивной карте при наведении на геоточку можно увидеть спортсменов, которые там родились или представляют данный регион на Паралимпиаде.

По ссылке можно перейти в карточку спортсмена. Предварительно спортсмены заполнили специальную анкету, в которой поделились интересной информацией о себе. Пользователи смогут узнать, откуда родом наши паралимпийцы, какие спортивные учреждения посещают, благодаря чему или кому приобщились к спорту и какие победы являются для них значимыми.

XVI Паралимпийские летние игры пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. В ходе соревнований будет разыграно 539 комплектов медалей в 22 видах спорта, что на 11 комплектов медалей больше, чем на Паралимпийских летних играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В соревнованиях примут участие 4400 спортсменов.

Российские паралимпийцы завоевали 203 лицензии, они выступят в 19 видах спорта. В состав российской делегации на Паралимпийские игры в Токио вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена (среди них 90 заслуженных мастеров спорта России, 98 мастеров спорта России международного класса, 44 мастера спорта России).

Самым молодым спортсменам паралимпийской сборной России – по 16 лет. Это Елена Клячкина, Виктория Ищулова и Артём Исаев (все – плавание спорта лиц с ПОДА). Самые опытные – Владислав Колосов (конный спорт) и Надежда Пушпашева (настольный теннис спорта лиц с ПОДА) – 61 год.

Наибольшее представительство среди регионов имеют Москва (42), Московская область (24), Свердловская область (15), Республика Башкортостан (14). Большинство спортсменов российской паралимпийской сборной родились в городах Приволжского федерального округа (55 человек), Центрального федерального округа (44), Уральского федерального округа (32).

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI