Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Прогресс М-УМ#Причал#Космодромы#Байконур24.08.2021 12:53

На Байконуре начались испытания узлового модуля «Причал»

На техническом комплексе космодрома Байконур начались работы по программе предполетных испытаний транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» российского сегмента Международной космической станции.

После завершения официальной процедуры входного контроля модуля «Причал» специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») выполнили сборку наземного испытательного оборудования и схемы испытаний на рабочем месте изделия в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254.

В соответствии с графиком подготовки к автономным электрическим испытаниям был проведен монтаж технологической бортовой кабельной сети модуля и осуществлена проверка цепей системы электропитания изделия, установленного на комплексном стенде в зале № 104. Программа электроиспытаний предусматривает длительный период проверочных включений бортовых систем узлового модуля для проверки их функционирования в различных конфигурациях стыковочного режима.

Универсальный узловой модуль «Причал» разработки и производства РКК «Энергия» им. С.П. Королева предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Выведение узлового модуля «Причал» на околоземную орбиту и его стыковка с надирным узлом многоцелевого лабораторного модуля «Наука» планируется в ноябре 2021 года.

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