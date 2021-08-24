Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#КЦ Южный#РКЦ Прогресс#Космодромы#Причал#Прогресс М-УМ24.08.2021 16:41

Началась подготовка ракеты «Союз-2.1б» под запуск модуля «Причал»

На космодроме Байконур завершена выгрузка ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая доставит на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» для Международной космической станции.

Ранее эшелон с блоками ракеты-носителя с подъездных путей был подан в монтажно-испытательный корпус площадки № 112, после чего специалистами Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и филиала Ракетно-космического центра «Прогресс» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») была произведена их выгрузка и перемещение на рабочее место. Следующий этап подготовки к пуску — транспортировка блоков ракеты-носителя «Союз-2.1б» на технический комплекс монтажно-испытательного корпуса площадки № 31.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» планируется в ноябре 2021 года. Универсальный узловой модуль «Причал» предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции.

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