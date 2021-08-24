Source: Russian Federation State Statistics Service

120 лет назад Москва была преимущественно «молодым» и «мужским» городом с миллионным населением в отличие от более «женского», «интеллигентного» и густонаселенного (1,26 млн человек) Санкт-Петербурга.

Какой еще была древняя столица во время первой всеобщей переписи в нашей стране? Хотите побывать в «той самой» Москве, воспетой Гиляровским, и узнать подробности, о которых не писал даже он? Совершить путешествие во времени может каждый, кто посетит с 24 августа по 30 сентября 2021 года Чистопрудный бульвар.

24 августа 2021 года открывается уникальная фотовыставка «Москва в цифрах: от переписи к переписи». 34 исторических и современных снимка районов Москвы, а также цифры и факты о городе, которые раскрыла первая в истории страны перепись 1897 года. Ее результаты до сих пор остаются одним из наиболее ценных источников по истории дореволюционной России.

Фотографии подтверждают: в конце XIX века Москва была преимущественно «мужским» городом — на 100 представителей сильного пола в среднем приходилось 76 женщин. В Санкт-Петербурге — 84. Статистики (в опубликованном в 1904 году сборнике по итогам Первой всеобщей переписи населения 1897 года под редакцией Н.А. Тройницкого) объясняли это тем, что «в Санкт-Петербурге гораздо больше работы для интеллигенции, поэтому женщинам легче найти работу, чем в Москве, где для работы требуется более выносливая – мужская натура». Указывалась и еще одна причина: «мужское население, идущее на заработки в древнюю столицу, менее порывает связь со своей родиной, а потому его семьи остаются на родине и реже перебираются к своим мужьям, братьям, сыновьям и т.д., чем в Санкт-Петербург».

Видимо, по причине большого числа приезжающих на заработки, мужское население Москвы было достаточно молодым — 61% жителей были в возрасте до 30 лет. Москвичей-мужчин 50-59 лет — всего 5,2%, а старше 60 лет — 3,0%. Впрочем, и женщин до 30 лет было 53,8%.

«Живые» снимки и факты позволят увидеть в деталях повседневную жизнь города и его населения, погрузиться в атмосферу конца XIX века и по-новому взглянуть на Москву современную. Новые интригующие подробности — какой она стала спустя более 120 лет — покажет двенадцатая по счету и первая цифровая Всероссийская перепись населения.

«В этом году в стране пройдет двенадцатая Всероссийская перепись населения. Первая перепись прошла в 1897 году, и стала настоящим прорывом для системы государственной статистики. 12-я Всероссийская перепись населения, которая начнется в октябре 2021 года, тоже станет уникальной и во многом первой.

Как и в 1897 году, в ней много нововведений, в том числе много цифровых новаций. Новые технологии позволят проще заполнять анкеты, быстрее обрабатывать и публиковать данные. Это значит, что перепись станет ближе и понятнее для всех нас, вне зависимости от возраста или места жительства.

Перепись населения часто называют мгновенным фотоснимком всей страны. Открывшаяся на Чистопрудном бульваре фотовыставка показывает связь демографических и архитектурных изменений и перемен в образе жизни людей. Мы видим, как раньше выглядела Москва и как она выглядит сейчас. Это еще одна возможность напомнить о приближении очередной Всероссийской переписи населения», – отметил руководитель Росстата Павел Малков.

Ценность информации, полученной в ходе переписи, остается неизменной во все времена. Полученные данные становятся основой для принятия стратегических решений на долгие годы вперед».

На всех стендах с современными фотографиями размещены QR-коды, по которым можно попасть на специальный сайт (strana2020.ru), и узнать больше о предстоящей переписи и способах участия в ней. В рамках выставки использованы фотографии из фондов Музея Москвы, Фонда «Московское время» и РГАКФД.

Справка:

На момент переписи 1897 года Москва состояла из 17 городских частей. В их границах счетчиками было учтено 978 537 человек наличного населения. При этом наблюдался заметный дисбаланс населения в сторону мужчин. Особенно выделялась Городская часть с 71% мужчин.

Городом-миллионником столица тогда стала благодаря более чем 60-тысячному населению пригорода, то есть жителям поселений, уже считавшихся Москвой, но находившихся в ведении уездной переписной комиссии.

На момент переписи 2010 года в Москве было 125 районов и 10 административных округов. После расширения столицы в 2012 году к их числу добавились два административных округа, включающих 21 поселение.

Согласно оценке Росстата, на 1 января 2021 года численность постоянного населения Москвы составляла 12 655 050 человек. За 10 лет, прошедшие после переписи 2010 года, соотношение мужчин и женщин почти не изменилось — 46 и 54%, соответственно.

В Центральном административном округе Москвы в 2010 году проживало 741 967 человек. К 2021 году население округа, по оценке Росстата, увеличилось до 779 352 человек.

Уточнить эти цифры и получить актуальные данные о численности и составе населения Москвы позволит Всероссийская перепись населения, которая стартует в октябре 2021 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».



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