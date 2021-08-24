Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Космодромы#Восточный#Дмитрий Рогозин#УКВЗ25.08.2021 00:34

Легкое метро построят на космодроме Восточный

Легкое метро планируют построить на космодроме Восточный, чтобы связать его с аэропортом, который будет возведен в 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

«Мы хотели бы сейчас на космодроме Восточный, где мы с 2023 года вводим в эксплуатацию первую полосу аэропортного комплекса, сделать развязку. Легкое метро свяжет аэропорт с космодромом Восточный, городом Циолковский. Очень легкое, быстрое, удобное современное решение», — отметил Рогозин во время пленарного заседания «Диверсификация ОПК. Стратегические приоритеты и главные задачи».

Он пояснил, что проект будет реализован совместно с Усть-Катавским вагоностроительным заводом (УКВЗ, входит в Роскосмос). В начале февраля прошлого года гендиректор предприятия Роман Новиков сообщил о достижении предварительной договоренности по организации трамвайного движения на космодроме Восточный. По его словам, для перевозки людей будут использоваться современные пятисекционные, низкопольные трамвайные вагоны. Их техническое обслуживание будет вести завод.

Источник: ТАСС23 августа 2021 года, 18:22

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