Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Армия-202124.08.2021 15:27

Космонавты Роскосмоса на форуме «Армия-2021»

Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина при поддержке Госкорпорации Роскосмос приглашает гостей и участников Международного военно-технического форума «Армия-2021» на серию встреч с российскими космонавтами.

Ежедневно в период с 24 по 28 августа 2021 года в павильоне «Роскосмос» посетители форума смогут послушать лекции и задать космонавтам свои вопросы. В день официального открытия форума серию диалогов с гостями площадки начал Герой России, космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка.

Сегодня, 24 августа, о своем пути в профессию рассказал Андрей Федяев — космонавт-испытатель, участник первого в истории открытого набора в отряд космонавтов 2012 года.

В дни проведения форума также приглашаем гостей посетить объединенную экспозицию Госкорпорации Роскосмос и стенд Центра подготовки космонавтов, где посетителей ждут интерактивные космические испытания, например, стыковка космического корабля с Международной космической станцией на мобильном тренажёре или управление антропоморфным роботом с помощью экзоскелета.

Ждем вас ежедневно в павильоне «Роскосмос» на «Армия-2021» (Конгрессно-выставочный центр «Патриот», Одинцовский городской округ, Московская область).

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