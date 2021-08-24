И. Петина обсудила вопросы развития Окского государственного природного биосферного заповедника

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках поездки в Рязанскую область сенатор посетила заповедник и провела встречу с его сотрудниками.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области в рамках поездки в регион посетила Окский государственный природный биосферный заповедник. Сенатор ознакомилась с деятельностью и инфраструктурой заповедника.

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Директор учреждения Юрий Маркин рассказал, что на территории заповедника обитает более 3 тыс. видов млекопитающих, птиц, рептилий и рыб. Флора насчитывает более 1170 видов растений, мхов, лишайников и грибов. Заповедник ведет совместные работы со многими международными природоохранными организациями мира. С 1986 г. по решению ЮНЕСКО он включен в Международную систему биосферных резерватов, осуществляющих глобальный экологический мониторинг.

Ирина Петина отметила, что территория Окского заповедника уникальна. «Он является не только жемчужиной Рязанской области, но и достоянием всей России. Благодаря усилиям сотрудников заповедника удалось сохранить первозданную красоту природы и поддержать в естественном состоянии природные комплексы и объекты», — подчеркнула сенатор.

Ирина Петина в рамках поездки в регион посетила Окский государственный природный биосферный заповедник

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Ирина Петина в рамках поездки в регион посетила Окский государственный природный биосферный заповедник

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Ирина Петина в рамках поездки в регион посетила Окский государственный природный биосферный заповедник

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Ирина Петина в рамках поездки в регион посетила Окский государственный природный биосферный заповедник

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Ирина Петина в рамках поездки в регион посетила Окский государственный природный биосферный заповедник

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Ирина Петина в рамках поездки в регион посетила Окский государственный природный биосферный заповедник

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Ирина Петина в рамках поездки в регион посетила Окский государственный природный биосферный заповедник

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Ирина Петина в рамках поездки в регион посетила Окский государственный природный биосферный заповедник

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В беседе с парламентарием сотрудники затронули вопросы, касающиеся газификации заповедника, создания экологических троп, музея под открытым небом. «Озвученные проблемы требуют решений, связанных в том числе с корректировкой нормативно-правовой базы. Будем работать в этом направлении», — сказала Ирина Петина.

Сенатор также осмотрела экспозицию Музея природы, которая представлена интерактивными досками и панелями, позволяющими виртуально побывать в разных уголках заповедника, познакомиться с его ландшафтами, редкими видами растений и животных.

Парламентарий отметила, что в заповеднике активно развивается экологическое просвещение и корпоративное волонтерство. В работах по поддержанию порядка принимают участие школьники.

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