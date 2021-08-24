Д. Гусев посетил Нарьян-Марский объединённый авиаотряд

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор встретился с коллективом авиапредприятия.
Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в ходе поездки в регион встретился с коллективом Нарьян-Марского объединённого авиаотряда.
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Сенатор отметил, что, несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию в округе, работники авиаотряда надежно обеспечивают потребности земляков во внутренних и внешних авиаперевозках, осуществляют доставку грузов, выполняют поисково-спасательные операции, экстренные медицинские рейсы и многое другое.
«В Нарьян-Марском объединённом авиаотряде работают настоящие профессионалы, способные решать поставленные задачи в экстремальных условиях Крайнего Севера», — подчеркнул Денис Гусев.
Денис Гусев в ходе поездки в регион встретился с коллективом Нарьян-Марского объединённого авиаотряда
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Денис Гусев в ходе поездки в регион встретился с коллективом Нарьян-Марского объединённого авиаотряда
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Денис Гусев в ходе поездки в регион встретился с коллективом Нарьян-Марского объединённого авиаотряда
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Денис Гусев в ходе поездки в регион встретился с коллективом Нарьян-Марского объединённого авиаотряда
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Денис Гусев в ходе поездки в регион встретился с коллективом Нарьян-Марского объединённого авиаотряда
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Денис Гусев в ходе поездки в регион встретился с коллективом Нарьян-Марского объединённого авиаотряда
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Парламентарий вручил авиаторам Благодарность Председателя Совета Федерации за высокий профессионализм и большой вклад в организацию авиаперевозок в условиях распространения коронавирусной инфекции.
По словам генерального директора авиапредприятия Валерия Остапчука, авиапарк насчитывает семь самолётов Ан-2 и 21 вертолет Ми-8 и его модификации, которые осуществляют регулярные рейсы по местным воздушным линиям в 16 аэропортов Заполярного района Ненецкого АО. Кроме того, сотрудники авиационно-технической базы производят оперативное техобслуживание вылетающих из аэропорта Нарьян-Мар воздушных судов других авиакомпаний.