Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#РИА Новости#МКС#Пилотируемая космонавтика#NASA#Дмитрий Рогозин#Сергей Савельев#м24.08.2021 09:13

Дмитрий Рогозин осенью может обсудить с коллегой из NASA судьбу МКС

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава NASA Билл Нельсон могут обсудить вопросы продления эксплуатации Международной космической станции на встрече в ОАЭ в октябре, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«Нельсон обещал до конца года приехать (в Россию — ред.), но скорее всего, реальная встреча пройдет в Дубае в октябре во время Астронавтического конгресса», — сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли в ходе встречи обсуждаться вопрос продления эксплуатации МКС, Савельев ответил утвердительно: «Конечно». Ранее Рогозин пригласил недавно назначенного американского коллегу в Россию.

Сейчас страны-участницы проекта МКС имеют договоренности об эксплуатации станции до 2024 года включительно. Обсуждается вопрос продления ее работы до 2028-2030 года.

Источник: РИА Новости23 августа 2021 года, 09:57

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