Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика24.08.2021 06:40

Герой России, лётчик-космонавт РФ Салижан Шарипов принимает поздравления с днем рождения

Свой первый космический полёт Салижан Шакирович Шарипов совершил 23 января 1998 года в качестве специалиста полёта космического корабля «Endeavour» по программе STS-89 продолжительностью 8 дней 19 часов. В ходе полёта была осуществлена стыковка с российским орбитальным комплексом «Мир».

Второй космический полёт Салижан Шакирович совершил в качестве командира космического корабля «Союз ТМА-5» и бортинженера 10-й основной экспедиции на Международной космической станции с 14 октября 2004 года по 25 апреля 2005 года. В период полёта было выполнено два выхода в открытый космос. За успешное осуществление космических полётов С.Ш. Шарипов был удостоен звания Героя Российской Федерации.

В настоящее время Салижан Шакирович продолжает работу на благо отечественной космонавтики и занимает должность руководителя Космоцентра — заместителя начальника Комплекса образовательно-исторического.

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Руководство Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, отряд космонавтов, сотрудники ЦПК сердечно поздравляют Героя России, лётчика-космонавта РФ Салижана Шакировича Шарипова с днем рождения и желают крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, успехов в профессиональной деятельности!

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