Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#ВКД24.08.2021 12:10

Выходы в открытый космос перенесены на 3 и 9 сентября

Внекорабельная деятельность космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва, ранее планировавшаяся на 2 и 8 сентября 2021 года, перенесена на 3 и 9 сентября.

Решение принято по просьбе американских партнеров по программе Международной космической станции. Расчетная продолжительность ВКД-49 — 6 часов 51 минута.

Предстоящие работы:

Подключение кабелей системы электроснабжения к многоцелевому лабораторному модулю «Наука»;

монтаж перекидного поручня на втором приборно-грузовом отсеке по III плоскости модуля «Наука»;

монтаж перекидных поручней для перехода со второго на первый приборно-грузовой отсек (2 шт.);

подключение кабеля Ethernet к модулю «Наука»;

монтаж на модуле «Поиск» платформы установочной с тремя контейнерами «Биориск-МСН» (при наличии времени).

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля 2021 года, а 29 июля успешно пристыковался к Международной космической станции. Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода его в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

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