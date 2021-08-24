Встреча с главой института развития «ДОМ.РФ» Виталием Мутко

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Виталий Леонтьевич, «ДОМ.РФ» – организация, которую Вы возглавляете, и возглавляете, на мой взгляд, успешно – является ключевым звеном для достижения национальных целей развития в такой важнейшей области, как жилищная сфера. А само жилье, сама жилищная сфера является важнейшей составляющей для любого человека, для любой семьи, для наших граждан в целом. У нас здесь очень много задач еще нерешенных, но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу – хотя бы в целом. Там много направлений деятельности, много задач, которые стоят перед организацией и вообще перед страной, перед Правительством.

Пожалуйста, давайте начнем.

В.Мутко: Владимир Владимирович, я хотел бы Вам небольшую [презентацию представить] – основные буквально тезисы, основные направления работы.

Действительно, Вы правильно сказали, жилье – это основополагающая потребность любой семьи, и, безусловно, Вы в национальных целях обозначали это как один из приоритетов.

Хотел бы Вам доложить, что, конечно, мы такой насыщенный год пережили сейчас – и страна, и жилищная сфера, и «ДОМ.РФ». Во-первых, по Вашему поручению Правительство провело большую оптимизацию всех институтов развития. Хотел бы Вам доложить, что «ДОМ.РФ» как ключевой институт в жилищной сфере сохранил свою самостоятельность.

Безусловно, это говорит о том, что мы, действительно, сейчас перестроили всю свою работу. Мы приняли долгосрочную программу на 2021–2030 годы, полностью направили деятельность «ДОМ.РФ» на достижение национальных целей – обеспечение граждан жильем. И надо сказать, что это нам позволит, конечно, многие задачи решить.

Продолжение следует.

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