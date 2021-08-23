Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата23.08.2021 15:00

85 лет со дня рождения Григория Николаевича Листа

Сегодня, 23 августа 2021 года, исполняется 85 лет со дня рождения ученого и конструктора в области создания ракетных двигателей, лауреата Ленинской премии Григория Николаевича Листа.

Григорий Николаевич учился в МГУ (1918 г.) и МВТУ (1921 г.), окончил Высшие инженерные курсы при МВТУ имени Н.Э. Баумана (1950 г.); д.т.н. (1959 г.). С 1925 года работал заместителем главного конструктора автозавода имени И.В. Сталина — «ЗИС». В 1938 году арестован и осужден на 10 лет лишения свободы.

Работал в ОКБ 4-го Спецотдела НКВД СССР при Казанском авиамоторном заводе № 27, где возглавил разработку специального редуктора для двигателя ПЛ. В 1942 году работал с Валентином Петровичем Глушко над созданием жидкостных ракетных двигателей для их установки на боевые самолеты, отвечал за разработку конструкции камеры сгорания, в 1943 году — руководитель группы конструкторов. В 1944 году досрочно освобожден со снятием судимости.

В 1945-1946 гг. занимался изучением двигателя ФАУ-2 в Германии. С 1946 году — в ОКБ-456 (ныне — НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): в 1947-1959 гг. — начальник конструкторской бригады. В 1948 году по его инициативе была разработана фундаментальная отечественная конструкция камеры жидкостного ракетного двигателя. С 1959 году руководил проектным отделом ОКБ-456, где им были разработаны исходные варианты конструкции электрических ракетных двигателей. С 1961 — в ОКБ в системе АН СССР, затем — в Институте технической эстетики.

Лауреат Ленинской премии (1957 г.). Награжден орденами Ленина (1956 г.), Трудового Красного Знамени (1956, 1959 гг.), «Знак Почета» (1945 г.) и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.).

Выдающийся конструктор и инженер, один из пионеров отечественного ракетостроения Григорий Николаевич Лист скончался 7 декабря 1993 года. Похоронен в Москве на Введенском кладбище.

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