Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата23.08.2021 08:50

134 год со дня рождения теоретика космических полетов

134 года назад, 23 августа 1887 года, родился инженер, ученый и изобретатель Фридрих Цандер, человек, посвятивший всю свою жизнь космосу.

Фридрих Цандер родился в Риге и в детстве увлекался книгами по астрономии и научно-фантастическими романами Жюля Верна. Сначала Фридрих учился дома, затем — в реальном училище, которое окончил в 1905 году первым учеником, что позволило без экзаменов поступить на механическое отделение Рижского политехнического института (1907 год).

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В последнем классе реального училища Цандер по рекомендации одного из преподавателей познакомился с работой Константина Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными приборами», что укрепило молодого изобретателя в желании вплотную заняться проблемами межпланетных полетов. И уже через десять лет он выступил с проектом межпланетного корабля-аэроплана на конференции изобретателей.

Цандер опубликовал труды, где есть конкретный путь практического осуществления космического полета: создание летательного аппарата, сочетающего самолет и ракету; разработка реактивного двигателя на сжатом воздухе с бензином. Впоследствии Цандер спроектировал двигательную установку на жидком кислороде с бензином.

В конце 1931 года в Москве был создан новый исследовательский коллектив — группа по изучению реактивного движения (ГИРД), которой руководил Цандер и его ученик, ставший впоследствии основоположником отечественной практической космонавтики — Сергей Королев. А уже через два года с подмосковного полигона была запущена ракета, работавшая на жидком топливе, которая весила менее 30 килограммов. Конструктором ракеты стал Фридрих Цандер.

Заслуженный деятель науки и техники академик АН СССР Анатолий Благонравов о Фридрихе Цандере: «Труды Цандера до сих пор являются такими работами, в которых исследователи и конструкторы находили возможность черпать новые для себя идеи. Его наследие до сих пор помогает заглянуть вперед, использовать то, что он писал, о чем думал, для дальнейшего развития ракетной техники».

По свидетельству ученых, современная ракетная техника продолжает развиваться именно в том направлении, которое основал и разрабатывал Фридрих Цандер, именно поэтому его работы имеют огромное значение.

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