Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#ГРЦ Макеева#Памятная дата24.08.2021 00:30

100 лет со дня рождения Шаи Ионовича Боксара

Сегодня, 24 августа 2021 года, исполняется 100 лет со дня рождения специалиста по вопросам управления, измерения и связи при отработке и эксплуатации морских ракетных комплексов, участника Великой Отечественной войны, лауреата Ленинской премии и премии имени В.П. Макеева Шаи Ионовича Боксара.

В 1939-1946 гг. — в рядах Советской Армии: в составе Гвардейской мотострелковой Московской дивизии прошел путь от Москвы до Берлина и Праги. Окончил Ленинградский институт точной механики и оптики: специальность «Электромеханика» (1952 г.); к.т.н. (1972 г.).

Работал: в 1952 — ОКБ-1 НИИ-88 (ныне — Ракетно-космическая корпорация «Энергия», входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»); в 1955 году переведен в СКБ-385 (сегодня — Государственный ракетный центр, входит в Роскосмос), г. Миасс Челябинской обл.: заместитель начальника отдела, заместитель главного конструктора, заместитель главного конструктора — начальник отделения (с 1973 г.), с.н.с. (1986-1991 гг.).

Участник и руководитель разработки трех поколений боевых ракетных комплексов стратегического назначения. Технический руководитель и зам. председателя Государственной комиссии при отработке ракеты Р-21 на Южном морском полигоне и ракеты Р-27К при пусках с наземного стартового комплекса. Под его руководством и при его участии впервые в практике КБ разработана и внедрена технология проведения стендовых испытаний ракет на заводе-изготовителе, что позволило резко сократить аварийность при натурной отработке ракет и ускорить сроки их разработки. Внес вклад в организацию высокоточных измерений при натурной отработке баллистических ракет подводных лодок.

Лауреат Ленинской премии (1961г.), премии им. В.П. Макеева (1988 г.). Награжден орденами Ленина (1969 г.), Трудового Красного Знамени (1963, 1978 гг.), Отечественной войны I ст. (1943, 1985 гг.) и II ст. (1945 г.), государственными и ведомственными медалями. «Заслуженный работник ГРЦ».

Талантливый специалист по вопросам управления и эксплуатации боевых ракетных комплексов стратегического назначения Шая Ионович Боксар скончался 3 мая 1997 года.

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