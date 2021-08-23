Электроснабжение потребителей в Краснодарском крае восстановлено

Source: Russia Ministry of Energy

Под контролем Минэнерго восстановлено электроснабжение оставшейся части потребителей в Краснодарском крае, где 13-14 августа происходили отключения из-за неблагоприятных погодных условий.

Из-за сильного дождя и ветра с порывами до 20 метров в секунду в регионе происходили отключения в электросетях 35-110 кВ и распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО «Россети» – ПАО «Россети Кубань», АО «НЭСК-электросети»).

Максимально без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в городе Темрюке, городе-курорте Анапе, в Туапсинском, Анапском, Славянском, Темрюкском, Брюховецком, Крымском, Северском, Абинском и Староминском районах (около 108 000 человек). Большей части потребителей было восстановлено электроснабжение 15 августа, когда ПАО «Россети Кубань» завершило восстановительные работы в зоне своей ответственности.

Работы по восстановлению электроснабжения 4 650 человек были осложнены продолжавшимися осадками, подтопления в крупных населенных пунктах затрудняли работу энергетиков по просушиванию кабельных линий и откачке воды на подтопленных энергообъектах для дальнейшей безопасной подачи электроэнергии потребителям.

Так, 18 августа без постоянного электроснабжения оставались 1 700 человек, 20 августа – 700 человек. Потребители обеспечивались электроснабжением от мобильных резервных источников энергоснабжения. По данным на 8:00 мск 23 августа завершены работы в зоне ответственности «НЭСК-электросети», восстановлено постоянное электроснабжение всех потребителей.

Восстановительные работы максимально вели 93 бригады энергетиков (349 специалистов и 95 единиц техники).

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