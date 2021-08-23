Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный#Армия-202123.08.2021 16:40

ЦЭНКИ на «Армии-2021»

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») представил на Международном военно-техническим форуме «Армия-2021» новый макет стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара», который в настоящее время строится на космодроме Восточный.

На макете можно увидеть стартовый стол, технологические блоки кислорода и азота, укрытие, молниеотводы, централизованное сооружение, укрытие и другие объекты, которые входят в стартовый комплекс. Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующую инфраструктуру. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» проходит в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» с 22 по 28 августа 2021 года.

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