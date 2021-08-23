Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#Армия-202123.08.2021 23:11

Центр Хруничева принимает участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021»

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), головной российский разработчик и серийный изготовитель космических средств выведения и комплектующих для ракетно-космической техники, принимает участие в работе VII Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Выставочный стенд Центра Хруничева расположен в павильоне А сектора 1D6 в составе единой экспозиции предприятий Госкорпорации «Роскосмос». Основу экспозиции предприятия составляют макеты перспективных ракет-носителей семейства «Ангара», создаваемых на основе универсальных ракетных модулей.

Гости и специалисты форума из разработок ГКНПЦ имени М.В. Хруничева в части ракет-носителей тяжёлого класса увидят макеты «Ангары-А5», «Ангары-А5М», «Протона-М», макет ракеты-носителя повышенной грузоподъёмности «Ангары-А5В». Ракеты-носители лёгкого класса представлены макетом «Ангары-1.2» и продолжением конверсионной программы «Рокот» «Рокотом-М».

На стенде также представлен макет разгонного блока «Бриз-М» для ракет-носителей «Протон-М», «Ангара», обеспечивающий выведение космических аппаратов на низкие, средние, высокие и геостационарные орбиты и кислородно-водородный разгонный блок, который позволит существенно расширить возможности ракет космического назначения «Ангара-А5», «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В» по одиночному и групповому выведению космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты.

Центр Хруничева — постоянный участник форума «Армия». Свыше полувека предприятие специализируется в области разработки и производства средств выведения полезных грузов, прежде всего ракет-носителей тяжелого класса, в космическое пространство, а также их систем и крупногабаритных орбитальных модулей.

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