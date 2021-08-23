Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий22.08.2021 23:00

С 23 августа Московский планетарий закрывается на модернизацию

С 23 августа 2021 года Московский планетарий закрывается и начинает реализацию масштабного проекта по модернизации оборудования Большого Звездного зала. В течение месяца специалисты будут работать над доведением проекционного оборудования Планетария и его программной части до нового современного уровня.

«Московский Планетарий открывает удивительный мир звёзд, научных достижений и передовых технологий. Сочетание оптоволоконного и полнокупольного цифрового проекционного оборудования с экспериментальной системой пространственного звучания представляет собой мощную интеллектуальную систему Большого зала.Именно здесь можно ощутить неповторимый эффект погружения в космос, почувствовать безграничность Вселенной и увидеть реалистичную картину звездного неба. Наша задача использовать в работе инновационные решения, чтобы и дальше радовать наших зрителей эффектом полного погружения, увлекать наукой, а также оставаться одним из любимых мест для москвичей и гостей столицы», — отметил генеральный директор Московского планетария Виталий Тимофеев.

В Большом Звездном зале будет полностью обновлено программное обеспечение для загрузки, изготовления, монтажа и показа полнокупольных фильмов и звездных программ. У нас появится возможность компоновать сцены, визуализирующие различные явления, и воспроизводить их без необходимости изготавливать отдельные ролики, что заметно упростит работу над созданием контента.

Существенным плюсом для производства полнокупольных программ и фильмов будет являться возможность одновременной работы цифрового симулятора и оптико-механического проектора звездного неба. Результатом этого станет возможность сочетать высококонтрастные небесные объекты с соответствующими цифровыми эффектами без необходимости изготовления дополнительного полнокупольного контента. Будет усовершенствована система автоматической подстройки геометрии и межканальных стыков. Это необходимо для того, чтобы объекты, отображаемые полнокупольной проекционной системой, воспринимались натурально и без локальных искажений, что также значительно повысит качество проекции.

Кроме того, будет обновлена вся серверная система Большого Звездного зала. В саму проекционную систему будут включены дополнительные проекторы, что увеличит яркость изображения и разрешение полнокупольной системы, а изменение ориентации проекторов полнокупольной системы относительно проектора звездного неба уберет его тени в случае демонстрации гибридных программ.

О дате открытия Планетария после модернизации будет сообщено дополнительно.

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