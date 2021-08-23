Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#РИА Новости#Сергей Савельев#Пилотируемая космонавтика23.08.2021 04:40

США сохраняют интерес к полетам на «Союзах»

США не исключают возможности приобретения места в российском космическом корабле «Союз» весной будущего года в качестве резервного варианта на случай форс-мажора с американскими коммерческими кораблями, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«Американцы как опцию эту возможность (приобретения места в корабле „Союз“ весной 2022 года — ред.) оставляют, рассчитывают на помощь и содействие России, но ничего конкретного сказать пока не могу», — сообщил Савельев, говоря о возможности такого полета.

С появлением у США новых космических кораблей НАСА многократно заявляло о решении завершить покупки мест в российских кораблях «Союз», однако технические трудности продолжают преследовать американские космические корабли, из-за чего астронавтам НАСА приходится продолжать летать на «Союзах». Так, недавно был отложен на длительный срок испытательный полет корабля Starliner. После предыдущих проблем с этим кораблем США приобрели место у России для полета своего астронавта на МКС весной 2021 года.

По ранее озвученным НАСА данным, с 2006 года США приобрели у России 72 места на кораблях «Союз» на сумму более четырех миллиардов долларов. За это время стоимость билета для них возросла с 20 до 90 миллионов долларов.

Источник: РИА Новости23 августа 2021 года, 02:07

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