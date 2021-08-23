Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ

Source: President of Russia – Kremlin

Во встрече, прошедшей под председательством Президента Таджикистана Эмомали Рахмона Рахмон Эмомали ШариповичПрезидент Республики Таджикистан , приняли участие Премьер-министр Армении Никол Пашинян Пашинян НиколПремьер-министр Республики Армения , Президент Белоруссии Александр Лукашенко Лукашенко Александр ГригорьевичПрезидент Республики Беларусь , Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Токаев Касым-Жомарт КемелевичПрезидент Республики Казахстан , Президент Киргизии Садыр Жапаров Жапаров Садыр НургожоевичПрезидент Республики Киргизия , а также Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев Мирзиёев Шавкат МиромоновичПрезидент Республики Узбекистан и Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.

В ходе внеочередной сессии обсуждались вопросы обеспечения безопасности государств – членов Организации в контексте событий в Афганистане, а также эффективного совместного реагирования на возможные трансграничные вызовы и угрозы.

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