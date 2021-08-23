Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика23.08.2021 01:30

Сегодня день рождения у космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

Сергей Кудь-Сверчков родился в Ленинске (ныне Байконур), школу окончил в Королеве, учился в МГТУ имени Н.Э. Баумана по специальности «Ракетные двигатели». Но, несмотря на то, что буквально с малых лет был приобщен к теме космоса, покорить просторы Вселенной в детстве и юности не мечтал.

Желание стать космонавтом появилось на последних курсах вуза, который Сергей окончил с отличием. Студентом проходил практику в Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), куда впоследствии был принят на должность инженера. Это стало важным шагом на пути к заветной цели.

26 апреля 2010 года решением Государственной межведомственной комиссии Сергея Кудь-Сверчкова рекомендовали к зачислению в отряд космонавтов «Энергия» (17-й набор), в 2012 году он завершил общекосмическую подготовку и получил квалификацию «космонавт-испытатель». С августа 2012 по октябрь 2019 года готовился к полету в составе группы специализации и совершенствования по программе МКС, затем — в качестве бортинженера дублирующего и в последующем основного экипажа МКС-64.

В космический полет Сергей Кудь-Сверчков отправился 14 октября 2020 года на корабле «Союз МС-17» вместе с Сергеем Рыжиковым (командир экипажа МКС-64) и астронавтом НАСА Кэтлин Рубинс.18 ноября 2020 года совершил выход в открытый космос, длившийся почти семь часов, вместе с Сергеем Рыжиковым. 17 апреля 2021 года экипаж благополучно вернулся на Землю. Продолжительность полета составила 185 суток.

Руководство и коллектив Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов, коллеги по Отряду космонавтов Роскосмоса поздравляют Сергея Кудь-Сверчкова с днем рождения и желают ему здоровья, счастья, благополучия, покорения новых вершин!

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