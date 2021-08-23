Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#РИА Новости#Туристы#Space Adventures#Пилотируемая космонавтика23.08.2021 10:30

Роскосмос планирует отправить на орбиту еще двух космических туристов

Два космических туриста могут отправиться на МКС на российском корабле «Союз» после 2023 года, готовится подписание договора, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«Есть у нас коммерческие заказчики, думаю, осенью мы их озвучим. Причем там серьезные намерения», — сказал он.

Савельев уточнил, что туристов планируют представить в ходе Астронавтического конгресса в ОАЭ в октябре. «Сейчас выходим с ними на подписание документов», — сказал он.

Туристы смогут полетать в космос после 2023 года. До этого корабли Роскосмоса расписаны. В конце 2021 и в 2023 году на «Союзах» полетят туристы, оформившие заказ через американскую компанию-оператора Space Adventures.

Новые кандидаты ведут переговоры непосредственно с российской стороной, рассказал Савельев. Он не назвал, граждане какой страны изъявили желание отправиться в космос, однако уточнил, что это не россияне. «Российские миллионеры пока не созрели», — сказал он.

Источник: РИА Новости23 августа 2021 года, 04:05

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