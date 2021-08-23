Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#РИА Новости#Дмитрий Рогозин#Российская орбитальная станция#Армия-202123.08.2021 18:06

Решение о национальной орбитальной станции направили в правительство

Решение научно-технического совета Роскосмоса о создании национальной орбитальной станции направлено в правительство, сообщил гендиректор Госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Я вам доклад отправил в четверг», — сказал Рогозин вице-премьеру РФ Юрию Борисову, посетившему стенд Роскосмоса на форуме «Армия-2021».

Он уточнил, что большинство работ на внешней поверхности станции будут обеспечиваться за счет применения телеуправляемых роботов. Это нужно из-за того, что орбита новой станции будет более «радиационнонагруженной», чем орбита МКС.

Научно-технический совет Роскосмоса в конце июля предложил создать национальную российскую орбитальную служебную станцию и принял решение начать техническое проектирование ее облика.

Первый вариант создания станции предусматривает дооснащение российского сегмента МКС узловым и научно-энергетическим модулями, а после завершения эксплуатации МКС — их отделение вместе с многофункциональным лабораторным модулем «Наука». Эти три модуля составят ядро новой станции, которое в дальнейшем может обрастать другими отсеками.

Второй вариант был предложен много лет назад, но повторно о нем заговорили с прошлого года. Речь о создании станции на высокоширотной орбите. При наклонении орбиты в 97 градусов к экватору солнечные батареи станции будут всегда освещены. Эта орбита позволит экипажу каждые полтора часа видеть Арктику, а любую точку планеты — раз в двое суток. Обращенную к Земле часть станции планируется оснастить системами наблюдения в различных спектрах — от оптического до радиолокационного, а противоположную сторону — аппаратурой для мониторинга космического пространства.

Создание станции планируется в два этапа. На первом этапе — с 2025 по 2030 годы — намечается запустить научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой модули, на втором этапе — с 2030 по 2035 годы — целевой и целевой производственный модули, а также платформу для обслуживания космических аппаратов. Станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. Летать к новой станции на первом этапе продолжат грузовые корабли «Прогресс» и пилотируемые «Союзы», а на втором — пилотируемые «Орлы».

Источник: РИА Новости23 августа 2021 года, 13:15

MIL OSI