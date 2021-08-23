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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#Иван Краснов#Ангара23.08.2021 21:45

Протон-ПМ в два раза увеличил процент полезного использования прогрессивного оборудования

В рамках участия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») в два раза увеличила процент полезного использования определяющего механообрабатывающего оборудования.

Павел Бахарев, заместитель начальника производства по операционной эффективности Протон-ПМ: «С 2019 года в механосборочном цехе 2 предприятия реализуется пилотный проект по повышению производительности изготовления деталей типа „корпус“. На текущий момент процент полезного использования прогрессивного оборудования удалось увеличить в 2–2,5 раза, максимально — до 66 %, а производительность труда основных рабочих — в 1,7 раза».

На старте проекта рабочая группа изучила поток изготовления корпусных деталей в цехе и определила основные направления оптимизации: увеличение полезной загрузки оборудования, уменьшение времени протекания процесса, повышение выработки основных рабочих и сокращение объёмов незавершённого производства. Чтобы достигнуть поставленных целей, применены такие инструменты, как картирование потока, производственный анализ, быстрая переналадка оборудования, система 5С и другие. В результате к июлю 2021 года время протекания процесса снизилось на 32,3 %, выработка сотрудников цеха увеличилась на 14 %, а загрузка прогрессивного оборудования — с 44 до 68 %.

Иван Краснов, директор Протон-ПМ: «Механосборочный цех 2 представляет собой завод в миниатюре — именно поэтому он выбран в качестве пилотного подразделения для реализации проекта. Подход к повышению производительности труда, применённый здесь, планируется масштабировать на всё предприятие. Отработанные инструменты уже применяются при организации производства на загородной площадке, где в 2023 году мы начнём серийно изготавливать двигатели для ракет „Ангара“».

Напомним, что Протон-ПМ в 2019 году в числе первых компаний региона присоединился к приоритетной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Пермском крае», сегодня имеющей статус нацпроекта. Предприятием подписаны соглашения с Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, а также с Фондом «Региональный центр инжиниринга».

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