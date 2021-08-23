Первый Всероссийский фестиваль «Спорт в село!» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» прошёл в Мордовии

Source: Russia Ministry of Sport

С 19 по 22 августа в Саранске на базе Мордовского государственного педагогического университета имени М.Е. Евсевьева прошёл Всероссийский фестиваль «Спорт в село!», приуроченный к 90-летию Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР». Организатором мероприятия выступил Российский союз сельской молодёжи (РССМ) при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

Фестиваль входит в календарный план проекта «Спорт на селе» РССМ, который является победителем грантового конкурса Министерства спорта Российской Федерации в 2021 году. Конкурс на предоставление грантов некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» проводится Минспортом России ежегодно с 2019 года. В 2021 году победителями конкурса стали 26 некоммерческих организаций.

В фестивале очно и в онлайн-формате приняли участие более 180 человек из 50 субъектов Российской Федерации, в том числе руководители региональных и муниципальных органов управления спортом, преподаватели и тренеры физкультурно-спортивных организаций.

Центральным событием мероприятия стала конференция «Спорт в село: актуальные направления развития физической культуры и спорта на сельских территориях». В ходе конференции представители различных ведомств и физкультурно-спортивных организаций обсудили существующие практики развития спорта на селе.

Директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов зачитал приветствие Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина в адрес участников и организаторов фестиваля и рассказал о поддержке специалистов сферы физической культуры и спорта, работающих на сельских территориях.

В приветственном слове к участникам врио главы Республики Мордовия Артём Здунов отметил, что для Республики проводить первый Всероссийский фестиваль «Спорт в село!» – почётная миссия. «Активное занятие спортом, в первую очередь, должно отражаться на здоровье наших граждан. Я уверен, что через некоторое время наши усилия обязательно приведут к положительному результату. Мы активно участвуем в национальных проектах. В настоящее время завершаем строительство спортивных объектов, которые были заморожены в течение многих лет. В Саранске откроем универсальный зал, где будут проходить крупные соревнования. В районах и сёлах будут также открываться катки и многофункциональные спортивные комплексы. Они нужны людям. Будущие чемпионы растут не только в крупных городах», – подчеркнул Артём Здунов.

Председатель Российского союза сельской молодёжи Юлия Оглоблина отметила: «У нас в РССМ была мечта, чтобы появился отдельный проект, через который мы могли бы двигать сельский спорт, а также объединять ребят в сообщества вокруг секций и спортивных объединений. Теперь благодаря поддержке Минспорта России мы смогли начать работу с 23 физкультурно-спортивными организациями со всей России».

Руководитель Центра по развитию спорта на сельских территориях РССМ Виктор Бабкин впервые представил концепцию развития физической культуры и спорта среди сельского населения, разработанную экспертами РССМ.

На фестивале были проведены тематические образовательные и дискуссионные площадки, состоялись соревнования по многоборью комплекса ГТО.

В дни фестиваля для жителей Мордовии были организованы различные физкультурные мероприятия. Федерация воздушно-силовой атлетики России представила зону воздушно-силовой атлетики, на которой презентовала физкультурно-оздоровительный проект «Прорыв к здоровью». Инструкторы проекта провели для всех желающих открытую тренировку по воркауту и общей физической подготовке.

Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области и Федерация спортивного ориентирования Республика Татарстан специально для участников фестиваля выстроили на стадионе МГПУ им. Евсевьева современный интерактивный лабиринт. Он был выполнен в форме символичной надписи «ГТО-90», состоящей из конусов, вешек и электронных контрольных пунктов. Участникам было предложено с помощью специальных карт и чипов электронной отметки преодолеть заданную дистанцию.

В рамках фестиваля РССМ подписал соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией студенческих клубов России, Всероссийской федерацией полиатлона и Международной ассоциацией полиатлона.

В завершение фестиваля организаторы провели церемонию награждения победителей спортивных соревнований, а также тематический круглый стол «Спорт в село!», посвящённый празднованию 90-летия ГТО.

Пресс-служба Минспорта России

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