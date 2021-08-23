Н. Журавлев: Новая программа расселения аварийного жилья будет способствовать созданию современной инфраструктуры в регионах

Source: Russia – Council of the Federation

Правительство РФ направит 20 млрд руб. на опережающее строительство жилья и инфраструктуры в ряде регионов, отметил сенатор.

Реализация новой программы расселения аварийного жилья будет способствовать созданию в регионах современной инфраструктуры и улучшению качества жилищных условий граждан, считает заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

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Он напомнил, что Правительство РФ направит 20 млрд руб. на опережающее строительство жилья и инфраструктуры в регионах. 14 областей, которые готовы построить более 40 важных инфраструктурных объектов раньше установленных сроков, получат деньги в ближайшее время. Также ряд субъектов РФ приступят к ускоренному расселению граждан из аварийного жилого фонда. Это решение поддерживает комиссия Федерального собрания по распределению бюджетных ассигнований.

Николай Журавлев подчеркнул, что средства, выделенные Правительством на эти цели, регионы должны использовать максимально эффективно. «Реализации программы, в том числе, будет способствовать принятый в конце прошлого года закон о создании правовых условий для обновления жилых территорий, занятых аварийной, ветхой или морально устаревшей жилой застройкой».

По его словам, законом предусматриваются определенные требования к территории, в отношении которой принимается решение о застройке. Она не менее чем наполовину должна быть занята аварийным жильем или иным жильем, подлежащим сносу. «При этом важно, что собственники земельных участков или объектов недвижимости, расположенных в границах застраиваемой территории, получают право самостоятельно инициировать деятельность властей по комплексному развитию территории», — подчеркнул он.

«Вопрос переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда продолжает оставаться актуальным для большинства регионов страны. Кабинет министров во взаимодействии с Советом Федерации, заинтересованными ведомствами выработали единый механизм опережающего строительства и переселения для ликвидации аварийного и подлежащего сносу жилья. Теперь именно от работы на местах будет зависеть итоговый результат этого масштабного проекта, регионы должны показать свою эффективность. Реализация программы, в которой предусматривается в том числе участие граждан, должна дать видимые результаты по созданию в регионах современной инфраструктуры и улучшению качества жилищных условий», — подчеркнул Николай Журавлев.

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