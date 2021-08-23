Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПО Искра#Юрий Борисов#Газпром23.08.2021 19:10

НПО «Искра» заключило контракты на сумму более 6 млрд рублей

Сегодня, 23 августа 2021 года, в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Искра» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») подписало соглашение с рядом крупных нефтегазовых компаний: ООО «Газпром Комплектация», ООО «ГПБ-Энергоэффект» и ООО «ОДК Инжиниринг».

Церемония подписания прошла в торжественной обстановке в присутствии заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова, генерального директора ООО «ГПБ-Энергоэффект» Сергея Лиховских, первого заместителя генерального директора ОДК Инжиниринг Тагира Нигматулина, генерального директора НПО «Искра» Сергея Юрасова и заместителя генерального директора — директора по продажам НПО «Искра» Арсения Лобанова.

Соглашение подразумевает реализацию проектов по реконструкции газоперекачивающих агрегатов, поставке центробежных компрессоров серии «Урал», сменно-проточных частей, а также комплектов материальной части ГПА на объекты «Газпром».

Так, НПО «Искра» по заказу ООО «Газпром Комплектация реконструирует газоперекачивающие агрегаты на компрессорных станциях «Шаран» и «Поляна» в рамках четвертого этапа реконструкции, изготовит и поставит комплекты материальной части газоперекачивающих агрегатов с газотурбинной установкой на газовый промысел (ГП-1) Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения; по заказу ООО «ГПБ-Энергоэффект» пермское предприятие поставит более ста сменно-проточных частей для компрессоров в интересах ООО «Газпром трансгаз Югорск»; по соглашению ООО «ОДК Инжиниринг» Искра поставит центробежные компрессоры собственной разработки серии «Урал», по техническим характеристикам не уступающие зарубежным аналогам, на объект «Этап 5.1 Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская» магистрального газопровода «Сила Сибири». Общая сумма контрактов составит более 6 миллиардов рублей.

Арсений Лобанов, заместитель генерального директора — директор по продажам НПО Искра: «Мы благодарны Правительству Российской Федерации при личном участии вице-премьера Борисова и Госкорпорации „Роскосмос“ за оказанную поддержку в привлечении новых проектов. На сегодняшний день Искра ставит перед собой приоритетную задачу по исполнению обязательств в рамках подписанных соглашений. Предприятие приложит все усилия, чтобы произвести продукцию должного качества и укрепить отношения с компаниями нефтегазового сектора».

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НПО «Искра» — российский производитель продукции топливно-энергетического комплекса: газоперекачивающих агрегатов, центробежных компрессоров, газотурбинных электростанций и компрессорных установок для нефтегазовой промышленности, а также ракетно-космической техники. Предприятие основано 26 декабря 1955 года для разработки и создания образцов ракетной техники, сейчас является научно-производственным объединением. Производственное объединение участвует во всех важнейших отечественных и мировых энергетических проектах: в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода, в газовом проекте «Роспан», освоении Уренгойского, Ен-Яхинского, Южно-Русского, Приразломного месторождений, строительстве газопроводов «Новопсков — Аскай — Моздок» и «Сила Сибири». НПО «Искра» всегда действует в интересах своих заказчиков и прилагает все усилия, чтобы поставки оборудования осуществлялись качественно и точно в срок.

С 2018 года НПО «Искра» удалось привлечь существенное количество контрактов по направлению топливно-энергетического комплекса. В 2018 году выручка предприятия составила около 4 млрд рублей, в 2019-м − до 11,5 млрд, а в 2020м — около 12 млрд. Таким образом выручка общества за указанный период выросла почти в два раза.

Компрессорные станции «Поляна» и «Шаран» были введены в эксплуатацию в 80-е годы XX века. На сегодня они являются ключевыми газотранспортными объектами Новопсковского коридора, участвующими в транспортировке природного газа для нужд российских потребителей и в его транзите за рубеж.

«Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская» находится в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири».

Бованенковское месторождение − крупнейшее месторождение на полуострове Ямал по разведанным запасам газа. Проектная мощность месторождения − до 140 млрд м³ газа в год. Для вывода ямальского газа в Единую систему газоснабжения России «Газпром» построил новый газотранспортный коридор от Бованенково до Ухты. В 2012 году был введен в эксплуатацию газопровод «Бованенково — Ухта», участником которого является НПО «Искра». 22 декабря 2014 года на Бованенковском месторождении был сдан в эксплуатацию новый газовый промысел (ГП-1), для которого ООО «Газпром бурение» в период 2011 — первого полугодия 2019 гг. закончило строительством 570 скважин.

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