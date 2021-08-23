Source: Russia – Council of the Federation

Эта деятельность ведется в рамках государственных программ и за счёт благотворительных средств, отметил сенатор.

В мэрии Грозного состоялась церемония передачи гражданам ключей и документов от нового жилья, семьдесят семей получили квартиры. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Мохмад Ахмадов. АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики

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Сенатор рассказал о проводимых в регионе мероприятиях по оказанию помощи гражданам, нуждающимся в жилье. «Жилищная политика – один из ключевых вопросов в деятельности кабинета министров и органов местного самоуправления Чеченской Республики», — отметил он.

Мохмад Ахмадов проинформировал, что за последние годы был проделан большой объём работы, направленной на решение жилищных проблем людей. «Тысячи жителей региона получили дома и квартиры. Многие уже обустроены мебелью и бытовой техникой. Это работа в рамках государственных программ и за счёт благотворительных средств».

По словам парламентария, данная деятельность ведется при участии Регионального общественного фонда (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. «Фонд регулярно оказывает всестороннюю помощь тем, кому она необходима. За весь период его существования была оказана поддержка десяткам тысяч людей, нуждающихся в крове, медицинской помощи, трудоустройстве».

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