Международный военно-технический форум «Армия-2021»

Source: President of Russia – Kremlin

Форум «Армия-2021» проходит с 22 по 28 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне «Алабино», а также во всех военных округах и на Северном флоте. В рамках мероприятий предусмотрены выставочные экспозиции, демонстрационные и научно-деловые программы.

В 2021 году параллельно с форумом – с 22 августа по 4 сентября – состоятся VII Армейские международные игры, участие в которых примут команды из 44 стран. Совместно с Россией игры принимают одиннадцать государств.

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Выступление на церемонии открытия форума «Армия-2021» и Армейских международных игр – 2021

В.Путин: Дорогие друзья! Дамы и господа! Уважаемые зарубежные гости!

Рад приветствовать вас на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Международных армейских игр.

Вот уже в седьмой раз эти масштабные и значимые встречи проходят здесь, в парке «Патриот», объединяют представителей российских и иностранных вооружённых сил, руководителей оборонных предприятий, научных и конструкторских школ.

По традиции в рамках форума проходит смотр лучших достижений отечественного ОПК. По сути здесь представлен современный уровень наших Вооружённых Сил и, что важно, тот мощный инновационный потенциал, технологический задел, которые будут определять тенденции динамичного, качественного развития армии и флота России на предстоящие годы, а для нас это одна из приоритетных, безусловно приоритетных задач.

Ведущие российские специалисты и наши зарубежные коллеги из почти что 100 стран мира могут познакомиться с новинками оборонной промышленности, обсудить перспективы углубления военно-технических связей, а также вопросы сотрудничества в области обороны государств и обеспечения их национальных интересов.

России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнёрам. Все последние годы мы последовательно реализуем госпрограмму вооружения и долгосрочную программу развития оборонно-промышленного комплекса.

Наша армия и флот активно модернизируются, получают вооружения и технику самых последних поколений. Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80 процентов – это больше, чем в других ядерных странах мира. Ясно, что это не для всех актуально, но для нас это важно и показывает уровень развития наших Вооружённых Сил, возможности нашей науки и техники.

В рамках форума представлено более 28 тысяч единиц современного оружия и техники – от стрелкового до артиллерии, танков, военной боевой авиации. Большинство из них были испытаны и прошли проверку в боевых условиях – в реальных боевых условиях доказали свою надёжность и эффективность.

Наращивается и потенциал Военно-Морского Флота. Так, сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца.

Добавлю, что успешно продвигаются проекты по созданию и повышению боевых возможностей перспективных образцов вооружения и техники. Среди них – гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал», беспилотный летательный аппарат большой дальности «Охотник». Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире, а по некоторым образцам можно твёрдо сказать: ещё долго не будут иметь. Представленные экспозиции наглядно это подтверждают.

Российский оборонно-промышленный комплекс и Вооружённые Силы мы развиваем на новой технологической базе, на основе достижений нашей науки, программ фундаментальных исследований, поэтому значительное внимание на форуме будем уделять таким направлениям, как применение в войсках искусственного интеллекта и робототехники, новейших систем связи и управления, то есть тех компонентов, за которыми будущее вооружённых сил ведущих стран мира, будущие российских Вооружённых Сил.

В этом году в форуме принимает участие более 90 процентов предприятий и организаций ОПК, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа России. Они не только надёжно обеспечивают поставки вооружений и техники для нашей армии и флота, но и готовы к международному сотрудничеству, к самой широкой кооперации в разработке и выпуске современных вооружений.

Год от года на полях форума заключаются солидные «портфели» взаимовыгодных контрактов на поставку российской военной продукции. Мы надеемся, что и в этот раз зарубежные гости проявят внимание к новинкам нашего оборонно-промышленного комплекса, оценят их уникальные возможности не только на видеопанелях, но и, что называется, в живую, в деле – на полигонах, на смотровых площадках, в тирах парка «Патриот».

Подчеркну, российское оружие всегда пользовалось спросом на мировом рынке, и сегодня оно надёжно защищает безопасность очень многих стран мира, а наши оборонные предприятия – даже несмотря на сложности, вызванные эпидемией, – точно, в срок производят, поставляют экспортную продукцию. Они даже в этих сложных условиях борьбы с эпидемией ни на один день не прекращали работу, обеспечивая при этом все требования санитарной безопасности.

Прекрасной площадкой для презентации возможностей вооружений и военной техники стали Международные армейские игры. Год от года они привлекают всё новых и новых участников, увеличивается количество видов состязаний, и в этот раз военнослужащие покажут своё мастерство в 34 международных конкурсах на полигонах одиннадцати стран.

Отмечу, что для более чем пяти тысяч военных профессионалов из 44 стран это не только хорошая возможность проверить свою тактическую подготовку и навыки владения оружием и техникой, не только это: участие в играх – это прямое общение с коллегами, это вносит весомый вклад в развитие доверия и партнёрских отношений военных профессионалов наших стран, служит укреплению мира и международной безопасности.

И конечно, в эти дни в рамках форума зрителям будет предложена содержательная, насыщенная программа. Посетители получат возможность не только прикоснуться к военной истории, посмотреть на состязания команд – участников Армейских игр, но и сами смогут посоревноваться в военно-технических и экстремальных видах спорта.

Я благодарю руководство Министерства обороны России и всех, кто участвовал в подготовке форума и Армейских игр.

Уверен, что их проведение послужит развитию международного военного сотрудничества, привлечёт в Вооружённые Силы нашей страны, в оборонные, инновационные отрасли промышленности, в сферу науки и технологий талантливую молодёжь, готовую посвятить свою жизнь служению России, нашему народу и нашему Отечеству.

Я желаю участникам и гостям форума плодотворной работы, представителям команд, выступающих на Армейских играх, успехов в состязаниях, а всем зрителям – ярких и запоминающихся впечатлений.

Объявляю Международный военно-технический форум «Армия-2021» и Международные армейские игры открытыми!

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