Source: Russia – Council of the Federation

Делегация Совета Федерации во главе с заместителем Председателя СФ приняла участие в 42-й Генеральной ассамблее АИПА.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выступил с видеообращением на первом пленарном заседании 42-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи АСЕАН (АИПА). Мероприятие проходит под председательством Брунея в онлайн-формате с 23 по 25 августа и посвящено теме «Развитие парламентского сотрудничества в области интеграции цифровых технологий на пути к Сообществу АСЕАН 2025».

2021 год проходит под знаком двойного юбилея: 30-летия российско-асеановских отношений и 25-летия полномасштабного диалога Россия-АСЕАН

Сенатор отметил, что развитие связей с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) входит в число приоритетов внешней политики России на азиатском направлении. «2021 год проходит под знаком двойного юбилея: 30-летия российско-асеановских отношений и 25-летия полномасштабного диалога Россия-АСЕАН, — сказал он. — Состоявшаяся в июле по этому поводу специальная встреча глав внешнеполитических ведомств наших стран наметила вектор его дальнейшего продвижения, определила перечень задач, которые нам предстоит решить, в том числе на высшем уровне, включая принятие комплексного плана действий по наращиванию сотрудничества на 2021–2025 годы».

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По словам Константина Косачева, в фокусе внимания остается активизация совместных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, в частности обеспечение всеобщей доступности вакцин. «Россия оказывает АСЕАН необходимую консультативную и практическую помощь, направляем в регион специалистов-эпидемиологов, тест-системы и медикаменты, также предпринимаются шаги по налаживанию зарубежного лицензированного выпуска «Спутника V» в Юго-Восточной Азии», — подчеркнул сенатор.

Говоря о парламентском сотрудничестве в рамках АИПА, заместитель Председателя СФ выразил сожаление в связи с отменой диалоговых встреч с наблюдателями, которые не проводятся второй год подряд, и предложил продолжить практику их организации в виртуальном формате в случае сохранения ограничений в будущем.

Затрагивая основную тему генассамблеи, заместитель Председателя СФ информировал парламентариев о национальном проекте «Цифровая экономика Российской Федерации, целью которого является сформировать к 2025 году цифровую Россию с единой цифровой средой и экосистемой сервисов, что позволит увеличить национальный ВВП более чем на 30 процентов.

Константин Косачев обратил внимание на готовность России делиться опытом в приоритетной для Ассоциации сфере цифровой трансформации, в том числе опытом внедрения апробированных в рамках ЕАЭС цифровых решений, включая мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» и унифицированную систему поиска «Работа без границ».

По его словам, Россия нацелена на учреждение диалоговой площадки с «десяткой» по проблематике цифровизации городского хозяйства в рамках Сети «умных городов» АСЕАН. Целый ряд совместных проектов по содействию электронной торговле, по созданию сети профессионального общения женщин-предпринимателей, по применению инноваций в аграрном секторе, а также по цифровизации малого и среднего бизнеса послужит, по мнению сенатора, реальным вкладом России в продвижение к цифровому Сообществу АСЕАН.

Заместитель Председателя Совета Федерации пригласил представителей стран АСЕАН к активному участию в Третьем Евразийском женском форуме, а также во Всемирной конференции по межрелигиозному и межкультурному диалогу, которая состоится 16–18 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

Выступление заместителя Председателя Совета Федерации К.И. Косачева на 42-й Генеральной ассамблее АИПА (онлайн) (pdf,218Kb)

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