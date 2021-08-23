К. Косачев выступил на финальном заседании международного направления конкурса «Лидеры России»

Source: Russia – Council of the Federation

Миссия трека «Международный» – привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира, поддержать русскоязычное население за рубежом.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл обратился с приветствием к участникам финала трека «Международный» конкурса управленцев «Лидеры России».

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Вице-спикер СФ является членом Наблюдательного совета международного направления конкурса. Он отметил, что не случайно к контрольному тестированию трека подошли участники из 29 стран, топ-10 которых представляют государства Евразии. «Тем самым формируется своего рода актив для евразийских структур, который мог бы стать кадровым потенциалом для реализации идеи Большого евразийского партнерства, выдвинутой Президентом России Владимиром Путиным», — подчеркнул Константин Косачев.

Формируется своего рода актив для евразийских структур, который мог бы стать кадровым потенциалом для реализации идеи Большого евразийского партнерства

Вице-спикер СФ поздравил победителей, прошедших в суперфинал конкурса. На данном этапе это 102 участника трека «Международный». Окончательные итоги «Лидеров России» предлагается подвести в марте будущего года.

Конкурс проводится по поручению Президента Российской Федерации с 2017 года. Миссия трека «Международный» – привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира, поддержать русскоязычное население за рубежом. Заявки на участие в мероприятии подали 10 760 человек, представляющие 150 стран мира. Среди призов конкурса — грант на образование в 1 млн руб. Победители могут получить российское гражданство или вид на жительство в Российской Федерации.

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