Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Набор 202123.08.2021 20:30

Кандидаты в космонавты прошли первый этап парашютной подготовки

Кандидаты в космонавты Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян вернулись из Мензелинска, где под руководством и наблюдением специалистов Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина проходили специальную парашютную подготовку космонавтов (СППК).

«Позади первый этап СППК, очень много впечатлений и положительных эмоций. Каждый из нас, как и положено, выполнил 40 прыжков, − подлился впечатлениями кандидат в космонавты Александр Колябин.− Спасибо всем, кто помогал нам освоить новые навыки. Отдельно хочу отметить гостеприимство аэроклуба, нас приняли очень тепло и даже организовали экскурсию — показали достопримечательности Мензелинска и окрестностей».

На базе Мензелинского филиала Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России новобранцы Отряда космонавтов Роскосмоса тренировались в течение трех недель. Главное, чему им их учили — умению работать в условиях стресса, который человек испытывает, прыгая с парашютом. Находясь в свободном падении, космонавт должен выполнять дополнительные задания, например, решать задачи и вести репортаж о своих действиях.

«Ведение репортажа, к примеру, позволяет научить человека быстро формулировать и передавать сообщения, − рассказал начальник отдела экстремальных видов подготовки космонавтов ЦПК Анатолий Забрусков. — Космонавт — опасная профессия, она сопряжена со стрессом. В случае возникновения нештатной ситуации во время полета, он должен быстро и внятно сообщить о ней, чтобы специалисты с Земли оказали оперативную помощь экипажу».

В процессе СППК кандидаты в космонавты учились также сохранять устойчивое положение тела в пространстве, контролировать высоту и раскрывать купол парашюта на заданной высоте, а затем строить траекторию захода и приземляться в определенной точке. Большинство заданий были рассчитаны на то, что прыжок совершается с высоты в три тысячи метров.

«Прогресс был заметен уже во время тренировок. Репортажи становились все лучше: мы понимали, что космонавт делает, что его окружает, какие объекты он видит, с какой стороны и на каком удалении от него они находятся, — пояснил Анатолий Забрусков. − У нас замечаний нет, надеюсь, что следующие этапы подготовки кандидаты в космонавты пройдут также успешно».

«Очень рады, что удалось справиться с поставленными задачами и оправдать ожидания. Это специфический вид подготовки, требующий психологической устойчивости, и мне было приятно осознать, что способен работать в экстремальных условиях», − рассказал космонавт-испытатель Арутюн Кивирян.

Специальная парашютная подготовка космонавтов состоит из трех этапов, первые два приходятся на период общекосмической подготовки. Третий этап связан с поддерживанием ранее полученных навыков, когда кандидаты меняют статус и становятся космонавтами-испытателями.

MIL OSI