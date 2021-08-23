Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Армия-2021#Дмитрий Рогозин23.08.2021 12:34

Заключено соглашение о сотрудничестве с Калужской областью

Сегодня, 23 августа 2021 года, в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» между Госкорпорацией «Роскосмос» и Правительством Калужской области заключено соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Основными направлениями сотрудничества являются развитие научного, технического и кадрового потенциала организаций Роскосмоса, развитие инновационной деятельности на территории Калужской области, а также использование результатов космической деятельности.

В августе 2021 года город Калуга отмечает 650-летие города. Госкорпорацией «Роскосмос» принято решение выступить партнером Космического марафона, проведение которого состоится в рамках празднования.

MIL OSI