Закладка боевых кораблей Военно-Морского Флота

Source: President of Russia – Kremlin

Церемония закладки прошла на предприятиях «Севмаш» в Северодвинске, «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге и «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре. Закладные доски установлены на атомные подводные крейсеры «Князь Потёмкин» и «Дмитрий Донской», большие подводные лодки «Можайск» и «Якутск», корветы «Грозный» и «Буйный».

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Выступление на церемонии закладки кораблей

В.Путин: Дорогие друзья, добрый день!

Я всех кораблестроителей и военных моряков России поздравляю с новым важным этапом в развитии Военно-Морского Флота нашей страны – с началом строительства очередной серии современных кораблей.

Сегодня в Комсомольске-на-Амуре закладываются два многоцелевых корабля ближней морской зоны, а на «Севмаше» и на «Адмиралтейских верфях» – четыре подводные лодки дальней морской зоны.

Мы бережём славные традиции отечественного флота, укрепляем преемственность неразрывной тысячелетней истории России, поэтому два новых атомных подводных крейсера будут носить имена Дмитрия Донского и князя Потёмкина в знак глубокого уважения к памяти и подвигам наших выдающихся предков.

Две большие дизельные подводные лодки получили названия в честь городов «Можайск» и «Якутск», а двум многоцелевым кораблям присвоены наименования, традиционные для русского флота – «Грозный» и «Буйный».

Особо отмечу, что на все корабли будет установлено современное высокоточное оружие, новейшие средства управления и связи. Эффективность большинства из них подтверждена в ходе выполнения боевых задач в Сирии.

Не раз говорил и хочу вновь повторить: сильной, суверенной России нужен мощный, сбалансированный Военно-Морской Флот. Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надёжно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности.

Мы будем и далее развивать военно-морской потенциал России, совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота, оснащать корабли новейшим вооружением и техникой, отрабатывать сложные учебно-боевые задачи на учениях и в дальних морских походах, проводить «демонстрацию» российского флага в стратегически важных районах Мирового океана.

Такие ответственные и масштабные задачи обусловлены геополитическим положением нашей страны, её ролью в мировых делах. Строительство высокотехнологичного боеспособного Военно-Морского Флота предъявляет повышенные требования к российским корабелам, кораблестроителям.

Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этой огромной, очень важной для нашей страны работе, поблагодарить рабочих, инженеров наших верфей, всех ваших коллег, дорогие товарищи, сотрудников наших конструкторских бюро за чёткую и слаженную работу. Несмотря на ограничения, вызванные эпидемией, вы активно наращивали темпы строительства современных кораблей и судов обеспечения, больше того, по возможности сокращали сроки их поступления в строй, в состав Военно-Морского Флота.

В ближайшие годы вам предстоит серьёзная работа по реализации заданий гособоронзаказа, по выполнению планов, обозначенных в госпрограмме вооружения, чтобы уже через шесть лет, в 2027 году, доля современных кораблей в ВМФ достигла 70 процентов.

Уверен, что кораблестроители, военные моряки и впредь будут достойно выполнять поставленные задачи, приложат все силы для того, чтобы наш Военно-Морской Флот пополнялся современными кораблями, а Россия и впредь была одной из ведущих морских держав.

Желаю трудовым коллективам ваших предприятий новых значимых результатов. Спасибо вам большое за работу.

Пожалуйста, прошу вас, коллеги.

(Церемония закладки боевых кораблей ВМФ.)

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! Товарищи!

Поздравляю вас с масштабной работой по развитию российского Военно-Морского Флота. Это ещё один серьёзный шаг в укрепление безопасности Российского государства.

Уверен, что рабочие, инженеры, военные моряки, которые будут присутствовать и сопровождать строительство новых военных кораблей, безусловно, на отлично справятся с поставленными задачами.

Я желаю вам успехов.

Спасибо. Всего доброго.

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