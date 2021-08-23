Г. Карелова: Поступило почти 2,4 миллиона заявлений граждан на получение новых социальных выплат

Source: Russia – Council of the Federation

С 1 июля осуществляется прием заявлений на новые выплаты беременным женщинам и одиноким родителям, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет, напомнила вице-спикер СФ.

«Советом Федерации в период весенней сессии был одобрен целый блок ключевых федеральных законов, нацеленных на выполнение важнейших социальных задач, поставленных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию. Прежде всего, это касается мер по дополнительной государственной поддержке беременных женщин и семей с детьми», — отметила заместитель Председателя СФ Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Вице-спикер СФ напомнила, что Пенсионный фонд России осуществляет прием заявлений на новые выплаты для нуждающихся беременных женщин и одиноких родителей. «С первого июля уже почти два миллиона заявлений поступило от одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от восьми до семнадцати лет. 387 тысяч женщин на ранних сроках беременности обратились за государственной помощью. Выплаты начались в конце июля», — рассказала парламентарий.

Анализ поступающих к нам данных свидетельствует об эффективности федеральных адресных мер, направленных на поддержку семей с детьми

Галина Карелова сообщила, что Комитет Совета Федерации по социальной политике проводит регулярные мониторинги реализации социальных мер поддержки семей с детьми, осуществляемых в соответствии с федеральным и региональным законодательством. «Анализ поступающих к нам данных свидетельствует об эффективности федеральных адресных мер, направленных на поддержку семей с детьми», — подчеркнула вице-спикер СФ. «Свыше 46,6 миллиарда рублей будет направлено из резервного фонда Правительства на выплату новых пособий, и сейчас очень важно обеспечить детальное информирование граждан о возможности их получать».

Также Галина Карелова напомнила, что с 1 сентября 2021 г. будет увеличен размер пособий по временной нетрудоспособности при осуществлении ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет включительно. Независимо от страхового стажа размер пособия будет составлять 100 проц. среднего заработка.

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