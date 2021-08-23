Вице-премьер Дмитрий Чернышенко: «Утверждены даты проведения финала WTCR в России»

Source: Russia Ministry of Sport

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко сообщил, что 27 и 28 ноября в России, в Сочи пройдёт финальный этап FIA World Touring Car Race 2021, промоутером которого выступит АНО «РОСГОНКИ». Данное мероприятие было утверждено Правительством Российской Федерации.

«Россия давно себя зарекомендовала как страна, которая умеет организовать международные события на самом высоком уровне. Мы рады сотрудничеству с нашими зарубежными коллегами, проводя такое знаковое для мирового спорта мероприятие в России, в Сочи. Организаторы оказались заложниками сложной мировой эпидемиологической обстановки, в связи с чем в одних странах происходит отмена крупных мероприятий, в других, где обстановка лучше, проведение таких событий возможно. Соревнование большое, масштабное, на финальном этапе определится итоговое расположение в личном и командном зачёте среди 22 пилотов из 12 стран. Уверен, что ФТ «Сириус» достойно примет финал столь серьёзной международной автоспортивной серии, а «Росгонки» окажут всецелую поддержку в её организации», – прокомментировал Дмитрий Чернышенко.

В свою очередь в Министерстве спорта Российской Федерации отметили, что проведение этапа Кубка мира WTCR подчёркивает значимость и востребованность объекта «Сочи Автодром» для проведения крупных спортивных событий.

«Кубок мира WTCR – главный турнир планеты среди кузовных автомобилей. «Сочи Автодром» обладает лицензией наивысшей категории Grade 1 от FIA, она позволяет проводить соревнования любого уровня сложности. То, что именно на сочинском автодроме пройдёт такое значимое событие, как финал престижной серии – наглядная демонстрация качества и международной востребованности объекта. Это очень важно для развития автоспорта в России», – подчеркнул Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

WTCR – это международный Кубок по турингу, санкционированный FIA как высший класс соревнований для легковых автомобилей. Правила WTCR предусматривают использование следующего формата гоночного уикенда, состоящего из двух свободных практик, квалификации и двух гонок. В соответствии с техническим регламентом TCR, в Кубке принимают участие переднеприводные 4-х и 5-дверные спортивные седаны или хэтчбеки. Эти «спорткары» могут быть оснащены двигателем с турбонаддувом до 2000 куб. см. Максимальная мощность машин в этой гоночной серии ограничена 350 л.с.

Также отметим, что многие гонщики, выступающие в WTCR – это бывшие пилоты Формулы 1. Например, Габриэле Тарквини, Иван Мюллер, Роб Хафф и Том Коронель – настоящие легенды кузовных гонок.

Пресс-служба Минспорта России

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