Беседа с Королём Иордании Абдаллой II

Source: President of Russia – Kremlin

Перед началом беседы Владимир Путин и Абдалла II Абдалла II Король Иордании ознакомились с некоторыми образцами военной техники, представленными на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в военно-патриотическом парке «Патриот».

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В.Путин: Ваше Величество, рад Вас приветствовать в Москве на выставке – на традиционной уже, седьмой выставке вооружений [форума «Армия-2021»] и Армейских играх.

Мы сейчас смогли очень коротко ознакомиться с некоторыми видами наших вооружений, которые у нас применяются и в нашей армии, и мы поставляем их на экспорт.

Как я уже сказал сегодня, открывая выставку и Армейские игры, прямой контакт с коллегами из вооружённых сил других стран сближает, повышает уровень доверия. Может быть, это даже важнее, чем демонстрация оружия, хотя и это тоже важно для укрепления стабильности.

Ваше Величество, хотел бы в начале нашей беседы отметить, что несмотря на пандемию коронавируса наши отношения развиваются, причём по всем направлениям. Это касается и политического диалога, это касается и торгово-экономических связей. Действует межправкомиссия, руководитель российской части – наш Министр сельского хозяйства [Дмитрий Патрушев] – здесь представлен.

Мы работаем совместно и в плане преодоления самой пандемии и её последствий.

Мы очень рады Вас видеть, Ваше Величество, добро пожаловать.

И, конечно, надеемся на обмен мнениями по наиболее острым вопросам, включая то, чем мы с Вами совместно занимаемся на протяжении многих лет – это нормализация ситуации в Сирии и обострившаяся сейчас ситуация в Афганистане.

Добро пожаловать.

Абдалла II (как переведено): Господин Президент, большое спасибо за Ваше гостеприимство, за возможность участвовать в этом мероприятии.

Россия всегда была элементом стабильности в нашем регионе, учитывая сложности, с которыми мы сталкиваемся.

Благодаря нашему сотрудничеству после пандемии у нас появится множество разных возможностей в различных направлениях – в сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых и так далее.

Кроме того, здесь мы изучаем возможности производства медицинских препаратов, в частности вакцин, в будущем.

Учитывая сложности, которые имеются в Сирии, я думаю, что мы сможем сыграть стабилизирующую роль. И конечно, нужно сказать о Вашей важной роли в урегулировании израильско-палестинского конфликта. И я думаю, что сейчас действительно появилась палестинцам начать новую жизнь, но Вы сыграли в первую очередь важную роль в начале.

Что касается Афганистана, то действительно сложности существуют и мы действительно боремся с экстремизмом во всех его проявлениях.

Но, как пандемия COVID-19 показала, нужно в каком-то смысле переиграть существующие роли, перекоординировать наше взаимодействие в этом направлении.

Кстати, мы очень благодарны Вам за то, что Вы способствовали появлению вакцины в Иордании, это действительно способствует решению проблемы.

(Говорит по-русски.) Спасибо.

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