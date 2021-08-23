А. Климов обратился к участникам Общегерманской конференции российских соотечественников

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил, что в Германии проживает одна из самых многочисленных российских диаспор.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края направил видеообращение участникам Общегерманской отчетно-выборной конференции российских соотечественников, представляющих одну из самых многочисленных российских диаспор.

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Сенатор отметил, что принята норма Конституции Российской Федерации, согласно которой Россия оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности. «Для реализации этой нормы мы поддерживаем традиционный межпарламентский диалог, чем занимаются в том числе мои коллеги в Совете Федерации», — сказал сенатор.

Андрей Климов напомнил, что в сентябре состоятся выборы в Государственную Думу. Многие кандидаты в депутаты будут избираться по одномандатным округам. Голоса российских соотечественников, в том числе проживающих в Германии, будут учены при подсчете голосов. «Надо сделать так, чтобы у наших соотечественников была возможность контактировать с депутатами, чтобы каждый гражданин России, находящийся на территории Германии, знал, к кому он может обратиться, кто может помочь ему в рамках наших возможностей», — сказал парламентарий.

«Совместными усилиями мы можем подготовить «дорожную карту» по решению вопросов, непосредственно связанных с жизнью нашей диаспоры, проживающей в Германии», — заключил Андрей Климов.

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