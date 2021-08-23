Анастасия Бондаренко: «В электроэнергетике России 36% женщин – один из лучших показателей в мире»

Source: Russia Ministry of Energy

23 августа, Москва. – Анастасия Бондаренко представила результаты всероссийского исследования структуры женской занятости в электроэнергетике и существующих мер поддержки женского труда и материнства, проведённого при поддержке Минэнерго России и Группы «Россети».

«По данным исследования уровень представленности женщин в электроэнергетике России составляет 36%. Это один из лучших показателей в мире, при этом на долю женщин в руководстве приходится 21%», – рассказала статс-секретарь – замминистра на V Международном форуме «Женщины в энергетике» в рамках 48-й Сессии Международного Совета по большим энергетическим системам высокого напряжения (СИГРЭ).

Анастасия Бондаренко напомнила, что инженерное образование стало доступно женщинам в России ещё в 1906 году и с тех пор системно поддерживалось, и развивалось. По ее словам, исторически развитой остаётся в стране и социальная поддержка женского труда.

«В целом, можно говорить о России как о держателе лучших практик в области поддержки женщин в электроэнергетической отрасли, но деятельность в данном направлении необходимо продолжать с учетом Национальных целей развития России и в контексте Целей устойчивого развития», – добавила она.

В частности, Анастасия Бондаренко отметила, что следует продолжать сбор и анализ статистической информации, отслеживать и внедрять лучшие практики по обеспечению комфортного баланса «семейной» и «профессиональной» составляющей в жизни женщин, обеспечивать взаимодействие существующих женских сообществ.

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