Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#РКС#ИСС Решетнева22.08.2021 16:35

95 лет со дня рождения Григория Маркеловича Чернявского

Сегодня, 22 августа 2021 года, исполняется 95 лет со дня рождения ученого и конструктора в области создания космических информационных систем, лауреату Государственной и Ленинской премий СССР Григория Маркеловича Чернявского.

Григорий Маркелович окончил Московский авиационный институт: специальность «Самолетостроение» (1949 г.); д.т.н. (1973 г.), профессор (1974 г.), академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, член-корреспондент АН СССР, РАН (1990 г.).

Работал: с 1949 по 1960 гг. — на Оренбургском машиностроительном заводе: инженер-конструктор, старший мастер, начальник цеха; с 1960 — в НПО прикладной механики (ныне — Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), г. Железногорск Красноярского края: ведущий конструктор, старший мастер, начальник отдела, первый заместитель генерального директора — генерального конструктора.

С 1984 по 1991 гг. работал в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (входит в Роскосмос): начальник НТЦ СП. С 1991 по 2000 гг. — директор — главный конструктор ФГУП «Центр программных исследований». В 2001-2006 годах — директор, главный конструктор ФГУП «Центр программных исследований». В 2006-2008 годах — первый заместитель генерального директора — генерального конструктора ФГУП «РНИИ КП». В 2008-2009 годах — директор филиала НТЦ космического мониторинга Земли ОАО «Российские космические системы». В 2009-2016 годах — директор филиала НТЦ «Космонит» АО «Российские космические системы». В 2016-2018 годах — главный конструктор направления филиала НТЦ «Космонит». С 2018 года по настоящее время являлся советником генерального директора АО «Российские космические системы».

При непосредственном участии Григория Маркеловича были разработаны и построены первые в мировой практике спутниковые системы персональной связи «Стрела-1», непосредственного телевещания «Экран», региональной радиосвязи «Молния-Орбита», навигации «Циклон». Неоценим его вклад в проекты по созданию навигационных спутников «Цикада», «Надежда», «Ураган», геодезических спутников «Сфера» и «Муссон».

Григорий Маркелович — доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской премии (1976) и Государственной премии СССР (1969), награжден двумя орденами Ленина и шестью медалями. Член-корреспондент РАН с 1990 года, автор и соавтор около 300 научных трудов, 5 монографий, 145 изобретений. Подготовил 27 кандидатов и 11 докторов наук.

Григорий Маркелович Чернявский ушел из жизни 22 июня 2021 года.

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