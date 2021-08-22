23 августа Президент примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Source: President of Russia – Kremlin

23 августа Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая пройдёт в режиме видеоконференции под председательством Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Рахмон Эмомали ШариповичПрезидент Республики Таджикистан .

Планируется обсуждение вопросов обеспечения безопасности государств – членов Организации в контексте событий в Афганистане, а также эффективного совместного реагирования на возможные трансграничные вызовы и угрозы.

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