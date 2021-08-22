Source: Russia Federal Space

#Космическая связь#Орбитальные группировки#Экспресс-АМ3322.08.2021 12:20

Спутник «Экспресс-АМ33» преодолел 32 млн км, сменив орбитальную позицию

Специалисты службы эксплуатации орбитальной группировки «Космической связи» завершили перевод спутника «Экспресс-АМ33» из орбитальной позиции 96,5° в.д. в точку 11° з.д.

Прежде чем достигнуть нужной позиции, спутник «Экспресс-АМ33» сделал 120 витков вокруг Земли на высоте 35 880 км, пройдя расстояние в 31,7 млн км. Сложнейшую и точную работу по его переводу выполнил 41 сотрудник Центра управления полетами ГП КС в Москве, Центров космической связи «Железногорск», «Дубна» и станции спутниковой связи «Владимир». Четыре месяца специалисты круглосуточно вели спутник, корректируя его траекторию.

С 17 августа 2021 года «Экспресс-АМ33» готов к работе. Теперь в большей части акватории Атлантического океана экипажи и пассажиры морских судов будут обеспечены доступом к Интернету и услугами связи даже в самых экстремальных условиях.

«69 процентов поверхности Земли контролируется нашей орбитальной группировкой, состоящей из 12 геостационарных спутников. Но они достаточно маневренны, чтобы оперативно решать те задачи, которые ставит перед нами рынок. Если наш клиент хочет получить услуги связи посередине океана, он их получит.По опросам, для 92 процентов моряков при принятии решения о найме на судно одним из определяющих факторов является наличие доступной, устойчивой связи и нормального Интернета. Чтобы можно было без ограничений связываться с семьей, родными. И мы вывели спутник „Экспресс-АМ33“ на новую позицию из Восточного полушария в Западное, чтобы пассажирские, грузовые корабли, яхты, чьи маршруты проходят через Атлантику, могли воспользоваться услугами связи, которые предоставляет „Космическая связь“. Причем на самых лучших условиях», — подчеркивает генеральный директор «Космической связи» Алексей Волин.

Источник: Космическая связь

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