Source: Russia Federal Space

#ВДНХ22.08.2021 09:45

Космический дайджест на ВДНХ: новая встреча

22 августа 2021 года посетителей центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ ждет космический дайджест. Это новый формат встреч с экспертами, существующий с июня 2021 года. Председатель молодежного совета Русского космического общества и популяризатор космонавтики Денис Прудник ежемесячно знакомит участников дайджеста с последними тематическими новостями и отвечает на вопросы.

22 августа в 16:00 на площадке центра молодежного инновационного творчества «Робошкола» пройдет очередной космический дайджест. Денис Прудник поговорит с гостями о китайской орбитальной станции, июльском запуске к Международной космической станции российского многоцелевого лабораторного модуля «Наука».

Прудник расскажет о прошедшем в июне 2021 года запуске очередного российского грузового корабля «Прогресс» к МКС, старте ракеты «Союз-2.1б» со спутниками британской компании OneWeb. Кроме того, участники обсудят подготовку к отправке на МКС нового модуля «Причал» и другие актуальные вопросы.

Космический дайджест проводится в рамках проекта «Знание. ВДНХ». Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации. Количество участников — не более 40 человек, возрастные ограничения — 12+.

Участники программы лояльности «Друзья ВДНХ» получают скидку на билеты в центр «Космонавтика и авиация». Полный перечень площадок партнеров программы доступен и обновляется на странице программы на сайте ВДНХ. Со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 в рамках акции «Счастливые часы» вход в центр «Космонавтика и авиация» бесплатный, количество билетов ограничено.

Все мероприятия на территории ВДНХ проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям музейно-выставочных площадок необходимо придерживаться социальной дистанции, носить маски и перчатки. Более подробную информацию о профилактических мерах на ВДНХ можно получить здесь.

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