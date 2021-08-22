Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#OneWeb#Главкосмос#НПО Лавочкина22.08.2021 06:00

Группировка OneWeb пополнилась еще 34 спутниками

Сегодня, 22 августа 2021 года, в 01:13:40 по московскому времени с пусковой установки № 6 стартовой площадки № 31 космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами компании OneWeb. Этот старт стал девятым в рамках программы OneWeb и третьим — с Байконура.

Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов (в первой группе — два, в остальных — по четыре) от разгонного блока прошло в соответствии с программой, заложенной специалистами Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина. Во время его автономного полета было обеспечено одиннадцать активных участков: три включения маршевой двигательной установки (последнее — с целью доставки разгонного блока на «орбиту увода») и восемь включений двигательной установки стабилизации, ориентации и обеспечения запуска, необходимых для безопасного отделения и расхождения спутников.

Зарубежные заказчики компании «Главкосмос» (входит в Роскосмос) подтвердили полное выполнение контрактных обязательств. Все аппараты приняты на связь заказчиком. По завершении разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок «Фрегат» будет сведен с околоземной орбиты, а несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана.

Запуск космических аппаратов осуществлен по заказу европейского поставщика пусковых услуг Arianespace (оператор запуска космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя «Союз-2») и компанией Starsem в рамках контрактов Главкосмоса. Он также стал пятым полностью коммерческим запуском с космодрома Восточный и был осуществлен силами совместного расчета предприятий Роскосмоса: РКЦ «Прогресс», НПО Лавочкина, ЦЭНКИ, РКС, Главкосмос, а также иностранных заказчиков.

Разгонный блок «Фрегат» обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Весь процесс выведения осуществляется автономно, без вмешательства с Земли. Высочайшая надежность и практически идеальная точность выведения обеспечивают разгонному блоку неоспоримые конкурентные преимущества на мировом рынке космических запусков. Данный пуск стал 99-м для разгонного блока «Фрегат».

Космические аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке Земли. Доступ в Интернет через спутниковую систему OneWeb будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли.

Терминалы OneWeb будут автономными, способными самостоятельно снабжать себя энергией и хорошо защищенными от влияния неблагоприятных факторов окружающей среды. Каждый из них сможет обеспечить высокоскоростной доступ к Интернету в зоне его покрытия через технологии Wi-Fi, LТЕ или 5G. Кроме того, будет использоваться лицензируемый диапазон радиочастот или, где будет иметься такая возможность, открытый для общего пользования диапазон радиочастот стандартов Wi-Fi, LТЕ или 5G.

Компания OneWeb намерена развернуть низкоорбитальную группировку, состоящую более чем из 600 спутников (массой ~150 кг), для повсеместного предоставления услуг высокоскоростного широкополосного доступа в интернет в Кu-диапазоне, клиентами которой должны прежде всего стать операторы связи Wi-Fi, LТЕ или 5G, а также провайдеры Интернета.

Первая партия из шести спутников OneWeb для технических испытаний и проверки работоспособности была запущена 28 февраля 2019 года с космодрома Гвианского космического центра ракетой-носителем «Союз-СТ». 7 февраля и 21 марта 2020 года с космодрома Байконур были запущены две ракеты с 34 спутниками каждая. В декабре прошлого года впервые с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель с 36 спутниками OneWeb. Последующие пуски по программе OneWeb с Восточного состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года.

Пуски с космодрома Восточный позволяют выводить ракетой-носителем «Союз-2.1б» на орбиту большее количество спутников — 36 против 34 при пусках с Байконура. Такая разница обусловлена более высокими энергетическими характеристиками ракеты в рамках заданного наклонения и полным соответствием районов падения ступеней носителя. В настоящее время проводятся работы над оптимизацией полетных траекторий с Байконура с учетом того, что размер спутников чуть больше, чем предполагалось. Исследования проводятся для того, чтобы запускать с Байконура 36 космических аппаратов OneWeb, как и с Восточного.

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